Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Актер и один из самых активных борцов по охране природы Леонардо ди Каприо подверг критике президента США Дональда Трампа за отсутствие необходимых действий для спасения климата на Земле. Об этом сообщает телеканал MSNBC 29 сентября.

На Глобальном фестивале мира актер выступил с речью, в которой напомнил, что США не выполняет свои обещания по Парижскому соглашению, принятому в 2015 году, согласно которому страны участники должны разработаю и внедрить меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

«Наше будущее проигнорировано», — сказал о политике Белого дома Ди Каприо.

23 сентября 2019 в интернете вышел видеоролик, на котором 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг выступила с эмоциональным посланием к мировому правительству на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. «Вы нас подводите, — заявила она. — Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте…».

1 июня 2017 президент США Трамп заявил, что Америка выходит из Пражского соглашения, пояснив, что это соответствует выбранной им политики — «Америка прежде всего».