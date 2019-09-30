Судак, Крым, , 12:54 — REGNUM В Крыму на всероссийском молодежном форуме «Таврида 5.0» стартовала заключительная смена проекта в 2019 году. Резиденцию «Таврида Лит» посетят более 200 писателей, литературных критиков и поэтов со всех регионов страны, сообщает пресс-служба мероприятия 30 сентября.

Смена продлится до 5 октября 2019 года и включит в себя мастер-классы, семинары, лекции и дискуссии, посвященные развитию писательского мастерства и обмену опытом. Участники форума лично встретятся с отечественными литераторами (например, Романом Сенчиным или Ольгой Новиковой), а лучшие работы «Тавриды» будут напечатаны в «Литературной газете». У гостей смены появится возможность обсудить свое творчество с публицистом и писателем Анатолием Вассерманом.

Благодаря традиционному грантовому конкурсу, «тавридовцы» смогут претендовать на помощь с финансированием их проектов: таким образом участники форума получат до 3 млн рублей.

Также впервые за историю проекта организаторы «Тавриды» предоставят инфраструктуру площадки форума для лидеров писательской индустрии. По мнению команды, это — пример содействия для объединения творческого сообщества.

В конце сентября 2019 года на «Тавриде» подвели итоги смены «Таврида Арт»: в Крыму собирались художники и скульпторы со всей страны.

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