Берлин, , 12:23 — REGNUM Актер Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки») может выступить в качестве режиссера в проекте фильма «Следующая дверь» (Next Door). Об этом 30 сентября сообщил портал Flickering Myth.

Это будет комедия на немецком языке, в которой будут исследоваться проблемы «джентрификации (реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с целью привлечения в них состоятельных жителей — ИА REGNUM) и социального неравенства в Берлине». Брюль исполнит в этом фильме одну из главных ролей. Съемки картины начнутся весной 2020 года, они будут проходить в столице Германии.

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Напомним, мировое признание и популярность Даниэль Брюль получил после съемок в фильме «Гонка» режиссера Рона Ховарда. Он исполнил в этой картине известного автогонщика Николауса (Ники) Лауда.

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