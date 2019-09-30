Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Компания Samsung подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на «электронное устройство, оборудованное различными источниками света». Об этом 29 сентября сообщил портал LetsGoDigital.

Документ был подан в организацию 20 сентября 2019 года и опубликован 26 сентября. По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.

Они отмечают, что согласно подробному описанию, компания вскоре может выпустить смартфон с инфракрасным спектрометром. С его помощью владелец устройства сможет, например, определять количество сахара в фруктах или оценивать свежесть продуктов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Samsung Galaxy S10 стал лидером рейтинга продаж смартфонов Южной Кореи. Сейчас ему принадлежит 27% рынка, его ближайший конкурент — LG V50 (7%).

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