Пермь, 30 сентября 2019, 11:59 — REGNUM В Центральном выставочном зале Перми состоится открытие персональной выставки известной художницы Аси Феоктистовой, получившей название «Геометрия ночного сада», об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экспозиция будет проходить в рамках другой выставки — «Сарьян. Донской круг», специально для работ Феоктистовой будет выделено отдельное помещение.
«Живопись Аси Феоктистовой сначала окатывает волной разнообразных эмоций. Когда же первое горячее восхищение проходит, она погружает в медитативное созерцание, которое уносит в другую реальность. Каждая работа — это целая Вселенная, живая душа», — отмечают организаторы выставки.
Выставка «Геометрия ночного сада» начнет свою работу 1 октября и продлится до 20 октября. Ася Феоктистова снискала популярность не только у отечественных ценителей изобразительного искусства, но также и за рубежом — ее работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе во Франции, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, Хорватии, Италии, США.
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