Пермь, , 11:59 — REGNUM В Центральном выставочном зале Перми состоится открытие персональной выставки известной художницы Аси Феоктистовой, получившей название «Геометрия ночного сада», об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка Аси Феоктистовой «Геометрия ночного сада» в ЦВЗ

Экспозиция будет проходить в рамках другой выставки — «Сарьян. Донской круг», специально для работ Феоктистовой будет выделено отдельное помещение.

«Живопись Аси Феоктистовой сначала окатывает волной разнообразных эмоций. Когда же первое горячее восхищение проходит, она погружает в медитативное созерцание, которое уносит в другую реальность. Каждая работа — это целая Вселенная, живая душа», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Геометрия ночного сада» начнет свою работу 1 октября и продлится до 20 октября. Ася Феоктистова снискала популярность не только у отечественных ценителей изобразительного искусства, но также и за рубежом — ее работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе во Франции, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, Хорватии, Италии, США.

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