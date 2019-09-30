Москва, , 12:02 — REGNUM Российская рок-группа «Цветы» в честь своего 50-летнего юбилея выступит с концертом в Государственном Кремлевском дворце в Москве 19 ноября. Информация об этом размещена на сайте «Цветы 50».

«19 ноября 2019 года на сцене Государственного Кремлёвского дворца «Цветы» отметят свой полувековой юбилей единственным, грандиозным концертом», — говорится на сайте.

Вместе с группой на сцене выступят Гарик Сукачёв, Чайф, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин (Калинов мост), Алексей Романов (Воскресение), Kenny Aronoff, Marcо Mendoza. Зрители услышат хиты — «Звёздочка моя ясная», «Колыбельная», «Больше жизни», «Старый рояль», «Честно говоря», «Рано прощаться», «После дождя», «Летний вечер», «Скажи мне да», «Ностальгия по настоящему», «Белые льдины», «Свет и радость», «Распахни своё окно», «Мы желаем счастья вам».

Среди особых достижений, за 50-летнее существование коллектива, участники группы отмечают запись и исполнение композиции «Свет и радость», в которой принимали участие представители пяти мировых религиозных конфессий (христианство, индуизм, ислам, буддизм, иудаизм) и которая исполнялась на 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.