Нью-Йорк, США, , 11:34 — REGNUM На кинофестивале в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, сообщает порталIndependent.

По мнению ведущих изданий, Скорсезе блестяще удалось показать предательство и сожаление. Было отмечено, что в своей 25-й картине режиссер изобразил гангстеров не такими гламурными, как обычно. The New York Times написал: «Это наименее сентиментальная картина Скорсезе и из-за этого наиболее драматичная, подарок для любителей кино». IndieWire назвал «Ирландца» лучшим гангстерским фильмом Скорсезе после «Славных парней».

Критике была подвергнута цифровая технология омоложения, которую режиссер использовал для создания сцен воспоминаний: по словам смотревших, в них актер Робер де Ниро выглядит так, как будто его перекололи ботоксом, а некоторые отметили, что в фильме практически нет женских персонажей.

Главные роли в «Ирландце» исполнили Роберт де Ниро (мафиози Фрэнк Ширан), Аль Пачино (профсоюзный лидер Джимми Хоффа) и Джо Пеши (босс преступной семьи Буфалино). На канале Netflix фильм выйдет 27 ноября 2019 года.