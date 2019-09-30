Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Мультфильм «Эверест» (Abominable) вышел в лидеры рейтинга кинопроката США по итогам прошедших выходных. Об этом 30 сентября сообщил портал Box Office Mojo.

За три дня проката (2729 октября 2019 года) анимационной картине удалось собрать в прокате $20,85 млн. Она сместила на второе место фильм «Аббатство Даунтон» (общая сумма сборов — $58,5 млн) по известному сериалу. В топ-5 рейтинга кинопроката США также вошли «Стриптизерши» ($80,6 млн), «Оно 2» ($193,9 млн) и «К звездам» ($35,5 млн).

Читайте также: Опубликованы новые трейлер и постер фильма «King's Man: Начало»

Напомним, в анимационном фильме «Эверест» девочку по имени Лу, нашедшую посреди большого города «милое чудовище», озвучила актриса Хлоя Беннет. На известном сайте Rotten Tomatoes картина получила оценку 80% (общий результат — 93 балла).

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «К звездам» с Бредом Питтом стал лидером российского проката