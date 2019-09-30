Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Певица Дженнифер Лопес и экс-бейсболист Алекс Родригес отпраздновали помолвку в Лос-Анжелесе, сообщает журнал People 30 сентября.

«Мы устроили прекрасный праздник с семьей и близкими друзьями вчера вечером», — прокомментировал Родригес фотографию невесты в «Инстаграме».

50-летняя Дженифер Лопес и 44-летний Родригес объявили о своей помолвке в марте 2019 года во время отдыха на Багамских островах.

По словам самой Лопес, они еще не определились с датой и местом проведения церемонии бракосочетания.

«Мы говорим об этом, но у нас нет никаких твердых планов. Мы говорим о многих местах, но я пока не знаю», — сказала она, добавив, что они также не определились с датой. Но уже известно, что ее сын Макс поведет ее к алтарю.