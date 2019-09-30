Москва, , 09:11 — REGNUM Фильм режиссера Джеймса Грэя «К звездам» стал лидером российского проката, сообщает 30 сентября портал Kinobusiness.

По данным портала, лента с Бредом Питтом в главной роли собрала 204,9 миллиона рублей в российском прокате с 26 по 29 сентября.

Второе место заняла отечественная картина «Герой» с Александром Петровым, вышедшая одновременно с лидером «К звездам» 26 сентября, — 95,1 млн, 3-я позиция у «Тайны печати дракона», стартовавшей 19 сентября, — 78,9 миллиона рублей.