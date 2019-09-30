Париж, , 09:04 — REGNUM Российская актриса Светлана Ходченкова приняла участие в показе косметического бренда L’Oreal на неделе моды в Париже. Об этом сообщает издание «7 дней».

L’Oreal Paris ежегодно устраивает модные показы в Париже, в которых кроме профессиональных моделей, принимают участие и звезды-амбассадоры марки: Ева Лонгория, Хелен Миррен, Энди МакДауэлл, певица Камила Кабелло и другие. В 2019 году на показ была приглашена актриса Светлана Ходченкова.

Как сообщает издание, артистка выглядела неподражаемо и не уступала в красоте своим западным коллегам. Своим выходом она затмила Хелен Миррен, вышедшую на подиум босиком, Даутцен Крез, Ашварайю Рай, Эмбер Херд и других знаменитостей, которые также принимали участие в дефиле.

Парижские репортеры и зрители отметили врожденную красоту и грацию актрисы, ее чувство стиля.

Светлана Ходченкова уже имеет опыт модели, ранее она участвовала в показах российского модельера Ульяны Сергеенко, в котором принимала участие с топ-моделью Натальей Водяновой.