Лос-Анджелес, США, , 08:38 — REGNUM В сеть выложили новые трейлер и постер предстоящего комедийного боевика «King's Man: Начало». Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале 20th Century Fox.

Действие третьей картины франшизы развернется во времена Первой мировой войны. Согласно синопсису, тираны и преступники собрались вместе для того, чтобы уничтожить миллионы людей. Противостоять им будут молодой человек по имени Конрад и его наставник.

https://twitter.com/20thcenturyfox/status/1178474820494753792

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Снял картину режиссер Мэттью Вон («Kingsman: Золотое кольцо», «Kingsman: Секретная служба», «Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Её премьера в США запланирована на 14 февраля 2020 года, в России фильм начнут показывать 27 февраля 2020-го.

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