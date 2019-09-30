Мадрид, , 08:05 — REGNUM В испанском городе Малага открылись две выставки: «Анна Ахматова. Поэзия и жизнь» и «Николай Рерих. В поисках Шамбалы». Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Испании.

В филиале Русского музея, в центре искусств «Табакалера», в испанской Малаге открылась выставка приуроченная к 145-летию со дня рождения художника и писателя Николая Рериха. В экспозиции представлены 74 произведения из собрания Русского музея. Среди них картины из «русского периода» и работы 1930−1940 годов — «индийского периода» жизни мастера.

Рерих стал автором и инициатором международного договора, получившего название «Пакт Рериха», в котором он призвал международную общественность к задире культурного наследия. По словам организаторов, Николай Рерих — личность мирового масштаба. «Его именем названо около 80 обществ в Европе, Америке, Азии», — подчеркнули они.

Выставка под названием «Анна Ахматова. Поэзия и жизнь», включает в себя произведения живописи, графики, скульптуры и предметы мебели из собрания Русского музея. А также фотографии поэтессы, созданные Кузьмой Петровым-Водкиным, Казимиром Малевичем и другими.

Выставки в Испании продлятся до 27 февраля 2020 года.