Хэйхэ, Китай, , 07:22 — REGNUM Российская художественная выставка прошла в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Более 220 работ российских художников, включая масляные полотна и скульптуры, были представлены на мероприятии, которое завершилось 28 сентября. Также в рамках выставки прошел семинар по культуре и связям между Китаем и Россией, в котором приняло участие более 100 художников и предпринимателей из двух стран.

«Город намерен продолжать политику поддержки культурных мероприятий во имя расширения культурного и художественного рынка страны», — заявил мэр Хэйхэ Ма Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Филиппин городе Манила открылась на днях совместная китайско-филиппинская художественная выставка под названием «В гармонии с природой».

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