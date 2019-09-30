Пекин, , 07:16 — REGNUM Китайский фильм-катастрофа «Капитан» возглавил китайский прокат 28 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм собрал 55,15 млн юаней (около $7,8 млн) в предпоследний день предпоказов, что составляет более 33% всей внутренней кассы Китая в этот день.

«Капитан» — это кинематографические отображение реальных событий, которые произошли 14 мая 2018 года, когда капитан рейса авиакомпании Sichuan Airlines сумел приземлить самолет в экстренной ситуации и спасти жизни 119 пассажиров и девяти членов экипажа.

Читайте также: Китайский пилот получил титул «героического капитана» за экстренную посадкуНа втором и третьем месте расположились фильмы «Альпинисты» и «Мой народ, моя страна» соответственно. Оба фильма также сняты китайскими студиями по случаю 70-летия образования КНР. Они собрали 43,21 млн юаней и 12,32 млн юаней соответственно. Все три фильма официально стартуют в прокате с 30 сентября в преддверии праздничной недели.

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