Манила, 30 сентября 2019, 05:59 — REGNUM Китайско-Филиппинская художественная выставка под названием «В гармонии с природой» открылась в Столичном музее Манилы в рамках укрепления культурных обменов между странами, сообщает агентство Синьхуа.
В общей сложности 65 картин пяти филиппинских и пяти китайских художников представлены на выставке.
Перед церемонией открытия 10 филиппинских и китайских художников вместе создали полотно под названием «В гармонии с природой». Все 10 художников в следующем месяце отправятся в город Лилин провинции Хунань в Китае, где проведут время за созданием новых полотен, которые затем, в октябре, будут представлены на выставке в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая.