Манила, , 05:59 — REGNUM Китайско-Филиппинская художественная выставка под названием «В гармонии с природой» открылась в Столичном музее Манилы в рамках укрепления культурных обменов между странами, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 65 картин пяти филиппинских и пяти китайских художников представлены на выставке.

«Это уникальный проект, который направлен на развитие художественного взаимодействия между китайскими и филиппинскими художниками, а также обретение лучшего культурного взаимопонимания», — заявил председатель Совета попечителей Столичного музея Манилы Хоселито Кампос во время церемонии открытия выставки.

Перед церемонией открытия 10 филиппинских и китайских художников вместе создали полотно под названием «В гармонии с природой». Все 10 художников в следующем месяце отправятся в город Лилин провинции Хунань в Китае, где проведут время за созданием новых полотен, которые затем, в октябре, будут представлены на выставке в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая.