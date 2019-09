Лос-Анджелес, США, , 22:33 — REGNUM В сети появилась новая информация о фильме Квентина Тарантино по вселенной «Звездный путь». Об этом Об этом 29 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Ранее сам Тарантино, говоря про сюжет картины, сказал, что это будет «что-то вроде «Криминального чтива в космосе». Сейчас источники сообщили, что команда проекта «вернется в прошлое», в фильме будут «пересмотрены» события двух предыдущих полнометражных фильмов, оригинального сериала, а также его перезагрузки. Отмечается, что главные герои столкнуться с некоторыми «знакомыми лицами», которых поклонники «Звездного пути» будут рады видеть на экране.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что фильм Квентина Тарантино по вселенной «Звездный путь» получит взрослый возрастной рейтинг. В августе 2019 года звезда культового сериала Уильям Шетнер, сыгравший в сериале роль капитана Джеймса Тиберия Кирка, заявил, что он хотел бы сняться в этой картине и добавил, что Тарантино всего-лишь нужно предложить ему роль.

