Кевин Файги хочет, чтобы Джон Бернтал вернулся в киновселенную Marvel в образе Карателя. Об этом 29 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Таким образом, Бернтал может вновь исполнить роль Фрэнка Касла в будущих фильмах студии. К сожалению, пока нет точной информации о том, в каких именно картинах может сняться актер. Ранее в сети появились слухи, что Каратель может появиться в будущем кинокомиксе Marvel Midnight Sons («Сыновья полночи»).

Напомним, Джон Бернтал исполнил главную роль в сериале Каратель, который потоковый сервис Netflix показывал с ноября 2017 года. Всего было выпущено два сезона шоу, в феврале 2019 года Netflix официально объявил о его закрытии.

