Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM Известная телеведущая Опра Уинфри заявила: она хотела бы, чтобы руководитель Disney Роберт Айгер баллотировался на пост президента США. Соответствующую публикацию она разместила 28 сентября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B29SL2ZBEkH/

Уинфри выложила рекламный ролик будущего выпуска своей передачи «Время для души» (Super Soul Sunday). В нем ведущая беседует с Айгером о его новой книге «Поездка длиной в жизнь» (Ride of a Lifetime), в которой глава Disney рассказал о его многолетней работе в Голливуде.

В ответ на соответствующей вопрос Уинфри Айгер рассказал, что раньше он обсуждал этот вопрос с Бараком Обамой и его семьей, однако дети и жена бышего президента США сказали ему, что он имеет лучшую работу.

Напомним, программа «Время для души» Опры Уинфри выходит на телеканале OWN с 16 октября 2011 года. Стоит отметить, что на страницу телеведущей в Instagram сегодня подписаны более 17 млн человек.