Пекин, , 20:56 — REGNUM Выставка российского искусства прошла на северо-востоке Китая в городе Хэйхэ в рамках 70-летия дипломатических связей между Россией и КНР. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Хэйхэ Geoalex

На экспозиции, прошедшей 27 сентября, было выставлено 220 произведений искусства российских художников и скульпторов.

«Хэйхэ окажет всю необходимую поддержку для расширения рынка произведений культуры и искусства обеих стран», — отметил мэр города Ма Ли на открытии выставки.

Он подчеркнул, что власти города поощряют организацию такого рода мероприятий, так как их проведение создает фундамент для межкультурных контактов Китая и России, в том числе в области обмена произведениями искусства и подготовки новых талантов.

Напомним, с 25 по 28 июня 2019 года, в рамках года сотрудничества между Россией и Китаем, в Благовещенске и Хэйхэ прошел X Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», который является ежегодным культурным проектом, в котором принимают участие творческие коллективы, художники, писатели, деятели культуры двух стран.

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