29 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Андрей Мартынов, , 19:29 — REGNUM



Шарль Фурье. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и анонс открытия. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017

Шарль Фурье. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и анонс открытия. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017

Читатели помнят такие слова, как «стушеваться» или «бездарь». Но вероятно, не все из них знают, что они относительно новые в языковой базе русского языка. Первое слово придумал Федор Достоевский, а второе — Игорь Северянин.

Если бы французский мыслитель и экономист Франсуа Мари Шарль Фурье (1772−1837) вообще бы не написал никаких сочинений по социальной философии, а только ограничился созданием двух неологизмов, то и тогда автор «Теории всемирного единства» остался бы в истории: ведь он придумал слова «феминизм» и «фаланстер».

Впрочем, Фурье остался в истории социальной мысли и общественных движений не только благодаря словотворчеству. Сложно не оценить его вклад в теорию утопического социализма. Здесь и критика базового положения монетаризма о невмешательстве государства в экономику (laissez-faire), здесь и выявление разнообразных типов общественных «паразитов» (домашние, социальные прибавочные или дополнительные) к которым философ в числе прочих относил детей, женщин, военнослужащих, большинство предпринимателей, налоговых инспекторов и отдельно проституток.

Но мыслитель не ограничивался критикой современной ему действительности и довольно подробно (но, увы, и довольно сумбурно) излагал план справедливого устройства жизни. Фурье предлагал гражданам организовываться в земледельческие общины-фаланстеры, численностью в 1500—2000 человек. В отличие от большинства утопических социалистов (например, Анри Сен-Симона или Роберта Оуэна), ставящих во главу угла коллектив, он, как отмечает автор предисловия — исследователь марксизма Алексей Цветков, стремился через новую организацию жизни достичь, прежде всего, удовольствия для отдельной личности.

«Удовольствие в центре всего, оно и есть новое божество утопии. Фаланстер Фурье это правильно собранная из людей машина для максимального наслаждения каждого из этих людей, так же как каждый человек сам является машиной для удовлетворения всех своих чувств».

Для этого человек должен раскрыть в себе «теорию четырех движений — социального, животного, органического и материального», ибо это «единственное исследование, достойное разума».

Не сразу, но учение Фурье стало обретать поклонников в разных областях культуры. Так в 40-е гг. XIX в. в Канзасе Уильямом Фреем были организованы общины-фаланстеры. Стала оно реальностью и в литературе. Увлечению Фурье отдал дань молодой Федор Достоевский, который, впрочем, в дальнейшем высмеял его устами Шигалева из «Бесов».

Похоже, как и всякая качественная утопия, теория Фурье стала реальностью.