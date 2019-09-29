Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Известный рэп-исполнитель Канье Уэст возмутил христианское онлайн-сообщество методом раскрутки своего нового альбома «Jesus Is King», об этом 28 сентября сообщает издание New York Post со ссылкой на источник.

Акцией по раскрутке альбома стали концерты, напоминающие духовную христианскую музыку, так как исполнение ряда композиций происходило в сопровождении хора, а название у акций было — «Воскресные службы».

«Может быть, он пытается понять подобным образом Иисуса, мы за это не можем его судить, но верующие люди все-таки чувствуют, что в этом что-то не то», — приводит издание слова одной из верующих.

Кроме того, само название нового альбома певца также вызвало недовольство. Многие пользователи сети назвали его кощунственным.

Напомним, Канье Уэст является известным исполнителем рэпа, а также дизайнером и композитором. Получил известность благодаря продюсированию таких звезд, как Алиша Киз, Талиб Квели и многих других.

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