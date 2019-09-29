Москва, , 17:33 — REGNUM В Большом драматическом театре имени Товстаногова состоялась премьера спектакля «Палачи» по одноименной пьесе известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха, об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главную роль в постановке исполнил народный артист СССР Олег Басилашвили, премьера была приурочена к 85-летию выдающегося актера, а также к 100-летию БДТ.

«Острые темы жестокости и равнодушия, поднятые в пьесе «Палачи», превращаются в размышление о личной ответственности человека за свои поступки», — отмечают создатели спектакля.

Напомним, Мартин МакДонах известный ирландский драматург и кинорежиссер, творчество которого было открыто для российского зрителя постановками Пермского театра «У Моста». Первым российским спектаклем по произведению именитого мастера стал «Сиротливый запад», поставленный в Перми в 2004 году.

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