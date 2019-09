Москва, , 17:25 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский посетил торжественное мероприятие, посвященное 85-летию народного артиста СССР Олега Басилашвили, об этом 29 сентября сообщается на официальном сайте министерства культуры.

«Вы — живое воплощение великой русской актерской школы. Вас любит вся страна», — заявил Мединский, добавив, что Басилашвили является олицетворением Большого драматического театра, которому он посвятил 60 лет своей жизни.

«Я вас второй раз поздравляю с юбилеем здесь, на этой сцене. Я хочу попросить вас об одном одолжении: пригласите меня на свою премьеру на следующий юбилей», — резюмировал Мединский.

Напомним, Олег Басилашвили является одним из популярнейших советских и российских актеров театра и кино. В БДТ имени Товстаногова он работает с 1959 года.

