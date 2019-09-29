Лондон, , 17:04 — REGNUM Отечественный автомобиль Ваз-2131 «Лада 4×4» был замечен на съемках очередного голливудского блокбастера от киностудии Marvel. Об этом 28 сентября сообщает издание Daily Mail.

Съемки картины проходят неподалеку от столицы Великобритании, города Лондон. Отечественный автомобиль был замечен с норвежскими номерами.

Фильм, в котором «приняла участие» машина называется «Черная вдова», главную роль в картине исполнит известная актрис Скарлет Йоханссон. Предполагается, что лента выйдет в прокат в мае 2020 года.

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