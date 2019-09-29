Цхинвал, , 14:00 — REGNUM Бурятский республиканский театр кукол «Ульгер» впервые приехал на гастроли в столицу Южной Осетии и уже показал театрализованное представление в жанре кукольных постановок. Об этом 28 сентября сообщает информагентство «Рес».

Выступление бурятского республиканского театра кукол «Ульгер» Cominf.org

Постановка произвела большое впечатление на детей, не видевших ранее театр кукол. Каждый номер театрализованного представления сопровождался развлекательной программой для детей, которых приглашали на сцену принять участие в танцах. «Ульгер» позже покажет зрителям Южной Осетии спектакль «Дюймовочка».

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