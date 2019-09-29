Лондон, , 13:44 — REGNUM Британская телерадиокомпания BBC готовится выпустить научно-фантастический мини-сериал «Война миров» — по одноименному роману английского писателя Герберта Уэлса. Сегодня, 29 сентября, был выпущен трейлер сериала.

Напомним, что «Войну миров» Уэлса экранизировали множество раз. Последняя заметная экранизация была осуществлена в 2005 году Стивеном Спилбергом. Тогда действие было перенесено в современные США.

Теперь же экранизация будет ближе к роману — в сериале действия происходят в Великобритании начала XX века.

Мини-сериал будет состоять из трех эпизодов. Главные роли в нем исполнят — Элинор Томлинсон, известная по фильмам «Иллюзионист», «Алиса в Стране Чудес», Реф Спол («Аноним», «Мир Юрского периода», «Люди в черном: Интернешнл») Реперт Грейвз («Безумие короля Георга», «Молчание») и Роберт Карлайл («Однажды в сказке», «Звёздные врата: Вселенная»).

Когда именно мини-сериал выйдет на экраны в ВВС не уточняют. Возможно это произойдет ещё до начала зимы.