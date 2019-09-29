Ташкент, , 11:52 — REGNUM В Узбекистане особое значение придается развитию системы общеобразовательных школ, подтверждением является и то, что за последние два года в республике построено 238 новых школ. Об этом говорится в праздничном послании президента Узбекистана учителям республики.

«К слову, в 2010—2016 годах из-за недостаточного внимания к сфере было закрыто 99 школ», подчеркнул президент.

По его словам, растут объемы бюджетных ассигнований на развитие школьного образования. Так, в нынешнем году на эти цели было выделено средств на 81 процент больше, чем в 2017 году.

Президент отметил, что в процессе комплексного развития системы образования и воспитания большое значение придается совершенствованию дошкольного и высшего образования.

«В частности, за последние два года в стране открыто 35 новых высших учебных заведений, в том числе 13 зарубежных. Налажена подготовка кадров по более чем 100 новым направлениям бакалавриата, 94 специальностям магистратуры», указал Мирзиёев.

В результате подобных мер, отметил он, уровень охвата молодежи высшим образованием повысился с 9 процентов в 2016 году до 20 процентов в настоящее время и «мы поставили перед собой задачу довести этот показатель в ближайшем будущем до 25 процентов».