Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Популярная рок-группа Metallica вынуждена была отменить гастроли из-за алкогольного пристрастия своего лидера Джеймса Хэтфилда, об этом 28 сентября сообщается на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook.

«С сожалением вынуждены сообщить нашим поклонникам и друзьям, что нам придется отложить тур по Австралии и Новой Зеландии. Наш брат Джеймс боролся с зависимостью многие годы, теперь ему пришлось вновь лечь на реабилитацию», — говорится в заявлении.

Музыканты подчеркнули, что выступят в любом случае, как только Хэтфилд будет готов к работе. Они также готовы вернуть деньги, потраченные на приобретение билетов, в полном объеме.

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