Архангельск, , 11:29 — REGNUM В сети появился ролик, в котором гражданин России Александр Богданов, сидя на борту парусного судна, исполняет музыку для моржей, об этом 26 сентября сообщает Daily Mail.

Вокруг музыканта, исполняющего «Вальс» Евгения Дога на аккордеоне, можно наблюдать стадо моржей, которое позитивно реагирует на звучащую мелодию.

«Они поддались гипнозу и ведут себя как настоящие фанаты, присутствующие на концерте», — отмечает издание.

Как подчеркивают ученые, моржи любят музыку и сами иногда исполняют нечто похожее на звон колокольчиков, когда находятся под водой. Необычный концерт произошел в Северном Ледовитом океане, недалеко от архипелага Новая Земля.

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