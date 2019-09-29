Деревня Ясная Поляна, Тульская область, , 03:51 — REGNUM Выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения индийского общественного деятеля Махатмы Ганди, открылась 28 сентября в родовом имении Льва Толстого в Ясной Поляне, сообщает ТАСС.

Махатма Ганди

«Мы открываем выставку, которая показывает дружбу двух великих сынов России и Индии. Лев Толстой оказал огромное влияние на Махатму Ганди», — заявил на открытии выставки глава дипломатического представительства Индии в Москве Венкатеш Варма.

По его словам, дружба писателя и Ганди повлияла как на Индию, так и на события во всём мире, в том числе став символом дружбы народов России и Индии.

В рамках выставки представлена переписка Ганди и Толстого, отражающая то, какие были отношения между ними и как их дружба влияла на творчество и философские воззрения друг друга.

Напомним, Махатма Ганди родился 2 октября 1869 года. По всему миру в честь 150-летия со дня рождения великого индийского мыслителя проходят различные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России выпустят особую памятную марку к 150-летию со дня рождения Ганди.