Москва, , 20:01 — REGNUM В Министерстве культуры сформулировали пять моделей работы российских домов культуры (ДК) с целью придания им более привлекательного и современного характера. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе пленарного заседания II Всероссийского съезда директоров клубных учреждений, проходящего в эти дни в Уфе, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова предложила обсудить специалистам пять моделей ДК, которые позволят придать учреждениям культуры более современный характер.

Среди них, замминистра отметила центр семейного досуга для небольших населенных пунктов с преобладанием семейных пар с детьми, инклюзивный центр культуры и отдыха с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями, центр активного долголетия для малых населенных пунктов со средним возрастом населения от 50 лет, центр национальных культур и ремесел для населенных пунктов с моноэтническим составом населения или ярким этническим разнообразием, а также многофункциональный культурный центр для средних и больших городов.

При этом она подчеркнула, что выбор модели зависит прежде всего от потребностей каждой отдельной территории и ее населения.

«Нацпроект «Культура» дает нам беспрецедентные возможности для развития отрасли. Мы должны слушать людей, должны создавать условия для реализации их творческих способностей. Должны сделать так, чтобы они почувствовали повышение качества культурных услуг», — заключила Ярилова.

Напомним, национальный проект «Культура» разработан в рамках исполнения президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Его реализация началось с 1 января 2019 года. Нацпроект состоит из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Так, к целевым показателям проекта, среди прочих, относятся увеличение количества построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых объектов, а также создание центров культурного развития в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек.

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