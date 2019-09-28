Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Режиссер Дебора Чоу станет постановщиком сериала про героя киносаги «Звездные войны» Оби Вана Кеноби, об этом 27 сентября сообщается на официальном сайте, посвященном культовому фильму, Starwars.com.

Чоу уже приходилось работать с проектами, связанными с творением Джорджа Лукаса: она сняла два эпизода первого сезона сериала «Мандалорец».

Автором сценария к фильму выступит Хуссейн Аминим. Сюжетом телесериала послужат события, происходящие спустя восемь лет после истории, описанной в фильме «Звездные войны: Месть ситхов».

Съемки ленты про Оби Вана Кеноби стартуют в 2020 году, планируется создать порядка 6−8 эпизодов. Главную роль в сериале исполнит Юэн Макгрегор.

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