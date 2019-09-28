Уфа, , 18:46 — REGNUM Министерство культуры России планирует провести конкурс на лучшую практику деятельности домов культуры. Об этом 28 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

С данной инициативой выступила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе пленарного заседания Всероссийского съезда директоров клубных учреждений, который проходит в эти дни в Уфе.

«Сегодня мы много говорим об изменении работы домов культуры, превращении их в современные досуговые центры со всеми удобствами. Минкультуры предлагает учредить конкурс на лучшую практику деятельности ДК по трем номинациям: лучший дом культуры села, муниципалитета и района», — заявила замминистра.

Ярилова сообщила, что в ближайшее время в регионы будут направлены соответствующие документы. Конкурс «Дом культуры. Новый формат» будет проходить в течение 2020 года, а три призера в каждой из номинаций будут объявлены на Съезде директоров клубных учреждений через год.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Уфе с 27 по 30 сентября будет проходить II Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. В его работе принимают участие порядка 200 директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений страны.

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