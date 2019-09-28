Москва, , 18:02 — REGNUM Известный дизайнер компьютерных игра Хидео Кодзима примет участие в съемках очередного эпизода телепередачи «Вечерний Ургант», об этом 28 сентября сообщили организаторы шоу на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Хидео Кодзима Georges Seguin

Съемки программы состоятся 3 октября, также в ней примут участие актер Михаил Боярский и комик Тимур Батрутдинов.

Дизайнер компьютерных игр Хидео Кодзима, создавший Metal Gear, специально посетит Россию, чтобы представить на площадке «Игромир» компьютерную игру Death Standing.

Напомним, юмористическое шоу «Вечерний Ургант» выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Несмотря на то, что авторы передачи позиционируют ее как развлекательную, здесь регулярно поднимаются вопросы политического характера.

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