Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Известная голливудская актриса Натали Портман посетила премьеру фильма «Бледная синяя точка» в экстравагантном наряде с очень глубоким декольте, соответствующая фотография была размещена на ее странице в социальной сети Instagram.

Актриса также прорекламировала стилистов, авторов макияжа и ее прически к подписи под снимком.

Напомним, лента американского кинорежиссера Ноя Хоули создана на основе биографических данных космонавта Лизы Новак, обвиненной в похищении человека. Фильм вышел в прокат 11 сентября 2019 года на кинофестивале в Торонто.

Главную роль в фильме исполнила сама 38-летняя актриса,. прославившаяся в 1994 году в своем первом фильме «Леон», где также снялся известный французский актер Жан Рено.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Александр Петров пришел на премьеру сериала с новой девушкой