Москва, , 16:29 — REGNUM Известный российский актер Дмитрий Певцов назвал смерть режиссера Марка Захарова страшной потерей, об этом 28 сентября он рассказал в интервью изданию «Звезда».

"Страшная потеря, конечно для самых близких людей. Тот театр, который создал Марк Захаров, он заканчивается. Это очень большая потеря», — резюмировал Певцов.

Напомним, Марк Захаров с 1973 года занимал должность художественного руководителя Московского театра имени ленинского комсомола («Ленком»), также отметился работой в кино.

Всего за годы работы в отечественном кинематографе Захаров создал семь художественных фильмов, среди них «Убить дракона», «Тот самый Мюнхаузен», «Двенадцать стульев» и другие. Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет.

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