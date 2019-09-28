Москва, , 14:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования близким и коллегам Марка Захарова.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Марка Анатольевича Захарова», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Легендарный художественный руководитель театра «Ленком», замечательный педагог, человек неиссякаемой творческой энергии, Захаров стал значимой частью истории отечественного театра и кино», — отметил парламентарий.

Его выдающиеся постановки на сцене «Ленкома», среди которых спектакли «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», отличались самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями. А художественные картины «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» стали классикой кинематографа.