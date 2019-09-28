Москва, , 13:25 — REGNUM Известный российский киноактер Александр Петров продемонстрировал общественности свою новую подругу, ей оказалась актриса Стася Милославская, об этом 26 сентября сообщает издание «СтарХит».

Артисты вместе появились в одном из столичных ресторанов на презентации нового телесериала «ТРИАДА».

Отмечается, что Петров не спешил представлять Милославскую в качестве своей спутницы — актеры позировали перед журналистами по отдельности, однако очевидцы утверждают, что видели пару обнимающейся.

Утверждается, что отношения между Петровым и Милославской завязались на съемках кинофильма «Стрельцов», где артист исполнил роль советского футболиста, а его пассия — его супруги. Ранее актер встречался с актрисой Ириной Старшенбаум.

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