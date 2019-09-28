Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Семьи жертв массового убийства в кинотеатре американского города Орора в 2012 году на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» выразили обеспокоенность по поводу предстоящего проката ленты «Джокер», об этом 28 сентября сообщает BBC.

В адрес кинокомпании Warner Bros. было направлено письмо, в котором отмечалась озабоченность по поводу того, что авторы фильма представили главного героя — злодея Джокера, персонажем, заслуживающим сочувствия.

«Мы были в замешательстве, когда узнали, что в фильме «Джокер» главный герой вызывает сочувствие. Мы не отвергаем право на свободу самовыражения. Однако, как известно любому поклоннику комиксов, большая сила налагает большую ответственность», — говорится в письме.

Выводом у авторов письма получился политическим — они призвали киностудию приложить усилия для создания безопасного общества, в котором будет меньше огнестрельного оружия.

Представители Warner Bros. опубликовали заявление, в котором отвергли выводы обратившихся, отметив, что картина не оправдывает насилие, а также не представляет Джокера героем.

Напомним, в США существует острая дискуссия относительно 2-ой поправки к Конституции страны, гарантирующей право на свободное ношение оружия. Многочисленные инциденты со стрельбой в Соединенных Штатах служат предлогами для возобновления требований отменить или ограничить указанную поправку.

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