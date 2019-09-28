Санкт-Петербург, , 02:16 — REGNUM Балет «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева в легендарной хореографии Ростислава Захарова представит 28 сентября в Санкт-Петербурге Мариинский театр. О специальном показе, приуроченном к 85-летию мировой премьеры балета на сцене Мариинки, сообщает пресс-служба театра.

Мариинский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости культурной столицы смогут увидеть постановку также и 29 сентября — в 12:00 и 19:00 мск. Вечернее представление будет посвящено 80-летнему юбилею Аллы Сизовой, выдающейся балерины, народной артистки СССР.

Впервые зрители увидели балет 28 сентября 1934 года на сцене Ленинградского театра оперы и балета (в настоящее время Мариинский театр). «Бахчисарайский фонтан» был с восторгом встречен публикой и вошел в репертуар большинства музыкальных театров страны.

Зрителям 30-х годов запомнились выразительные партии Константина Сергеева и Галины Улановой. В современной юбилейной постановке на сцену выйдут Олеся Новикова (Мария), Андрей Ермаков (Вацлав), Данила Корсунцев (Гирей), Мария Буланова (Зарема).

«Балет «Бахчисарайский фонтан» рождался в атмосфере творческих дискуссий композитора Бориса Асафьева, режиссера Сергея Радлова, определявшего в те годы художественную политику театра, дирижера Евгения Мравинского, художника Валентины Ходасевич, либреттиста Николая Волкова, критика Ивана Соллертинского», — рассказывается об истории создания балета в юбилейном анонсе.

Постановка молодого выпускника Ленинградского института сценических искусств Ростислава Захарова, приглашенного в качества хореографа, ознаменовала расцвет нового направления в танцевальном искусстве — хореодрамы. Новаторство которой — в переносе режиссуры драмы с ее опорой на мизансцены и актерское мастерство на танцевальную сцену.

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