Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира среди профессионалов по бальным танцам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как уточнил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов, соревнования пройдут 21 декабря на площадке конгресс-центра. Ожидается, что на чемпионат приедут 280 участников из 19 стран мира. На данный момент танцевальные пары проходят процедуру регистрации для участия в соревнованиях.

Отметим, что часть билетов будет распространяться бесплатно среди участников танцевального движения в Свердловской области. По данным регионального министерства спорта, это около трёх тысяч человек.