Лос-Анджелес, США, , 17:40 — REGNUM В сеть попал синопсис предстоящего фильма Marvel «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец», также подтверждена информация о старте производства картины. Об этом 27 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1177562083338137600

Согласно синопсису, Шанг-Чи «развил непревзойденные навыки» в боевых искусствах во время своего обучения в закрытом от внешнего мира комплексе, расположенном в Китае. Съемки картины начнутся 1 ноября 2019 года, они будут одновременно проходить в Австралии и Лос-Анджелесе.

Читайте также: Ошиблась. Карен Гиллан из мести сожгла Человека-паука вместо Дэдпула

Напомним, роль мастера боевых искусств исполнит малоизвестный пока актер Симу Лю. Антагониста Мандарина сыграет Тони Люн («Великий мастер»). Также в проекте примет участие певица и актриса Аквафина (Нора Лум), однако пока неизвестно, какую роль она получила.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеймс Ганн рассказал, какие комиксы лягут в основу «Отряда самоубийц 2»