Калуга, , 17:12 — REGNUM Третий калужский книжный фестиваль «Открываем книгу — открываем мир» для детей и подростков начал работу 27 сентября в калужском Инновационном культурном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие министр образования и науки области Александр Аникеев, руководители профильных ведомств, представители издательств. В фестивальной программе — книжная ярмарка, лекции, мастер-классы, выставки, встречи с писателями, иллюстраторами, специалистами по детскому чтению, книжные квесты. Фестиваль продлится два дня.

Организаторами книжного фестиваля «Открываем книгу — открываем мир» выступили — калужская Торгово-промышленная палата при поддержке министерства образования и науки области, регионального министерства культуры, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области, городской управы и управления образования Калуги.