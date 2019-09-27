Лос-Анджелес, США, , 17:09 — REGNUM Карен Гиллан, знакомая зрителям по кинокомиксам «Мстители» и «Стражи галактики», участвуя в благотворительном конкурсе, в котором участники должны оскорблять друг друга, допустила странную ошибку. Соответствующую видеозапись она опубликовала 26 сентября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/karengillan/status/1177274388556603392

Она сообщила, что на этой неделе выступает против Райана Рейнольдса, который до этого выпустил весьма успешное (2,3 млн просмотров) видео с оскорблением в её адрес. Гиллан решила отомстить ему сожжением фигурки Дэдпула. Однако когда она пошла в магазин, то почему-то вместо Дэдпула купила Человека-паука. В итоге от её газовой горелки пострадал другой персонаж, а актриса даже не поняла этого.

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Напомним, в конкурсе Superhero Fantasy Football League участвовали такие звезды киновселенной Marvel, как Крис Эванс, Пол Радд, Элизабет Олсен, Крис Пратт и Том Холланд.

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