Москва, 27 сентября 2019, 21:48 — REGNUM Третьяковская галерея в рамках проекта Shaltai Editions «Новый архив тиражного искусства» (НАТИ) представила выставку произведений девяти художников «Очень важное сообщение», передаёт 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозицию вошли работы из коллекции Третьяковки, а также новые, написанные художниками в 2019 году. Выставка открыта для посетителей с 27 сентября по 3 ноября.

Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Очень важное сообщение»
Выставка «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хаим Сокол. Мутабор. 2019
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хаим Сокол. Мутабор. 2019
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хаим Сокол. Мутабор. 2019
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Таус Махачева. Усилие. 2010
Таус Махачева. Усилие. 2010
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображения 1,2,3
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на выставке «Очень важное сообщение». Хаим Сокол
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

НАТИ II, реализованный Shaltai Editions в сотрудничестве с Третьяковской галереей, состоит из произведений Юрия Альберта, Вадима Захарова, Оли Кройтор, Андрея Кузькина, Таус Махачевой, Андрея Монастырского, Ирины Наховой, Хаима Сокола и Ольги Чернышёвой.

Зрители на выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ирина Нахова. Акварель. 1992
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]
Ирина Нахова. 1992
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вадим Захаров. Пионер Петя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вадим Захаров. Мавзолей устаревших образов. 1991-1992
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вадим Захаров. Мавзолей устаревших образов. 1991-1992
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вадим Захаров. Мавзолей устаревших образов. 1991-1992
Вадим Захаров. Мавзолей устаревших образов. 1991-1992
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по выставке «Очень важное сообщение»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оля Кройтор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оля Кройтор. Точка опоры

Как рассказали в галерее, НАТИ был задуман в виде собрания малотиражных произведений художников разных поколений, которые определяют лицо современного русского искусства. Проект вдохновлён опытом Московского архива нового искусства (МАНИ) первой половины 1980-х годов.

Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019. Фрагмент
Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019. Фрагмент
Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019. Фрагмент
Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019. Фрагмент
Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019
Юрий Альберт. Три изображения автопортрета
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Альберт. Три изображения автопортрета
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дзига
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Андрей Кузькин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Андрей Кузькин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Андрей Кузькин. Письмо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Андрей Кузькин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Альберт. Для глухонемых
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM