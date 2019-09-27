Москва, , 21:48 — REGNUM Третьяковская галерея в рамках проекта Shaltai Editions «Новый архив тиражного искусства» (НАТИ) представила выставку произведений девяти художников «Очень важное сообщение», передаёт 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Зрители на выставке «Очень важное сообщение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозицию вошли работы из коллекции Третьяковки, а также новые, написанные художниками в 2019 году. Выставка открыта для посетителей с 27 сентября по 3 ноября.

Зрители на выставке «Очень важное сообщение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Очень важное сообщение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Таус Махачева. Усилие. 2010 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

НАТИ II, реализованный Shaltai Editions в сотрудничестве с Третьяковской галереей, состоит из произведений Юрия Альберта, Вадима Захарова, Оли Кройтор, Андрея Кузькина, Таус Махачевой, Андрея Монастырского, Ирины Наховой, Хаима Сокола и Ольги Чернышёвой.

Вадим Захаров. Мавзолей устаревших образов. 1991-1992 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как рассказали в галерее, НАТИ был задуман в виде собрания малотиражных произведений художников разных поколений, которые определяют лицо современного русского искусства. Проект вдохновлён опытом Московского архива нового искусства (МАНИ) первой половины 1980-х годов.

Андрей Монастырский. Акция 3515 имени Ивана Ефремова. Из серии Коллажи. 2019. Фрагмент