Москва, 27 сентября 2019, 21:48 — REGNUM Третьяковская галерея в рамках проекта Shaltai Editions «Новый архив тиражного искусства» (НАТИ) представила выставку произведений девяти художников «Очень важное сообщение», передаёт 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.
В экспозицию вошли работы из коллекции Третьяковки, а также новые, написанные художниками в 2019 году. Выставка открыта для посетителей с 27 сентября по 3 ноября.
НАТИ II, реализованный Shaltai Editions в сотрудничестве с Третьяковской галереей, состоит из произведений Юрия Альберта, Вадима Захарова, Оли Кройтор, Андрея Кузькина, Таус Махачевой, Андрея Монастырского, Ирины Наховой, Хаима Сокола и Ольги Чернышёвой.
Как рассказали в галерее, НАТИ был задуман в виде собрания малотиражных произведений художников разных поколений, которые определяют лицо современного русского искусства. Проект вдохновлён опытом Московского архива нового искусства (МАНИ) первой половины 1980-х годов.