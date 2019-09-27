Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Актеры Иэн Сомерхолдер и Пол Уэсли, знакомые зрителям по сериалу «Дневники вампира», воссоединятся в новом проекте. Об этом 27 сентября сообщил портал Digital Spy.

Стоит отметить, что он не будет иметь отношения к кино или телевидению, актеры решили вместе запустить новый бренд бурбона (вид виски, который делают в США из кукурузы). В публикации на своей странице в Instagram Сомерхолдер сообщил, что в ближайшее время он и его партнер по сериалу начнут устраивать промо-акции продукта.

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Напомним, сериал «Дневники вампира» выходил на телеканале The CW в период с 10 сентября 2009 года по 10 марта 2017-го. Вместе с Сомерхолдером и Уэсли в нём также снималась актриса Нина Добрев.

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