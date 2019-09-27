Калуга, , 16:49 — REGNUM Актёр театра юного зрителя города Калуги Андрей Семёнов скончался во время спектакля на 57-м году жизни. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ТЮЗа.

Артист скончался 26 сентября во время спектакля «Очень простая история» Марии Ладо, где он играл роль Ангела. Во время антракта у Андрея Семёнова оторвался тромб. Спасти актёра не удалось.

Творческая биография артиста насчитывает более 30 ролей. В калужском ТЮЗе свою первую роль актёр сыграл в 1992 году в спектакле по пьесе Николая Гоголя «Женитьба».

Театр выразил соболезнования родным и близким актёра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кончине заслуженного работника культуры РФ, члена Союза кинематографистов России, организатора кинопроизводства Риты Черненко.

Читайте ранее в этом сюжете: Умерла киновед и заслуженный работник культуры РФ Рита Черненко