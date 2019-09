Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Селин Дион выпустила клип на песню Imperfections в котором она предстала без макияжа. Ролик был опубликован 26 сентября на YouTube-канале певицы.

Новый клип Дион выполнен в чёрно-белом формате. Название песни можно перевести как «Несовершенство». В кадре певица снимает макияж с лица и при этом поет о том, что у неё есть свои недостатки, которые также являются её частью.

Ранее Селин Дион в эфире телешоу Entertainment Tonight сообщила: ей известно, что критики часто пишут о том, что она слушком худая. Певица отметила, что у ней попросту нет времени для такого негатива.

