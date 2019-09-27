Майкоп, , 16:03 — REGNUM Юбилейный XX международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» пройдет с 3 по 6 октября в Адыгее. В нем примут участие делегации субъектов Южного и Северо — Кавказского федеральноых округов, Абхазии и Южной Осетии, а также проживающие в республике представители Турции, Сирии и Иордании, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе министерства культуры региона.

Творческие коллективы и сольные артисты постараются отразить этническую принадлежность своего народа посредством песенного и танцевального искусства и народной музыки. Ожидается, что участниками фестиваля станут свыше 1 тыс. человек, в том числе гостей — 600 человек.

«Мероприятие имеет огромное значение не только как праздник искусства, но и как большое общественно-политическое событие, способствующее укреплению дружбы и добрососедских отношений между народами России», — отметили в минкульте.

Напомним, фестиваль «Мир Кавказу» был основан в 1996 году, а первое мероприятие состоялось во Владикавказе. Адыгея становится хозяйкой данного фестиваля во второй раз.

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